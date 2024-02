Pöltl bekommt Konkurrenz, Weltmeister Schröder weg

Laut ESPN-Angaben schickte Toronto neben dem 30-jährigen Spielmacher Schröder auch Routinier Thaddeus Young (35) nach Brooklyn. Dafür erhalten die Raptors mit Dinwiddie einen Aufbauspieler, der in seiner besten Saison 2019/20 in Brooklyn im Schnitt einst über 20 Punkte und fast sieben Assists markiert hat. Nach Zwischenstationen in Washington und Dallas war der 30-Jährige bei den Nets in dieser Saison wieder Stammspieler - einen Status, den Schröder in Toronto zu Jahreswechsel an Neuerwerbung Immanuel Quickley verloren hat.