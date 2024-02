Neuerlich Vulkan auf Island ausgebrochen

Rund um den Riss bildete sich schnell ein Lavafeld, wie in Livestreams des isländischen Rundfunksenders RÚV zu sehen war. In dem Vulkangebiet auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich von Reykjavik hat es in der vergangenen Zeit immer wieder spektakuläre Spalteneruptionen dieser Art gegeben, zuletzt im Jänner, als die Lava auch die Ausläufer von Grindavík erreicht hatte.