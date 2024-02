Opernball: Für Spenden mit Sektkübeln angetanzt

Duke of Edinburgh besuchte Opernball 1982

Prinz Philips Besuch am Opernball 1982 beleuchten Ingrid Schramm und Andrea Glatzer in ihrem Buch „Pannonische Schicksalslinien“. „Im britischen Empire spielte der ,Duke of Edinburgh’ und Gemahl von Königin Elizabeth II. stets die zweite Geige. Im internationalen Naturschutz war er der Queen aber einen Schritt voraus“, betonen die Autorinnen. Prinz Philip fiel ganz besonders durch seinen royalen Witz auf. 1981 hatte er das Präsidenten-Amt des internationalen WWF von seinem Vorgänger, Prinz Bernhard von den Niederlanden, übernommen. „Prinz Philip nahm seine Rolle sehr ernst und eignete sich ein profundes Fachwissen an, mit dem er der Beton-Mafia das Leben schwer machte“, verraten Schramm und Glatzer.