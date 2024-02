„Da stimmt gar nichts!“ Fans empört über TV-Duo

So begeistert Fußball-Fans kreuz und quer über Deutschland verteilt auch vom DFB-Pokal-Schlager zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart gewesen sein mögen, so wenig Begeisterung scheint das dieses Spiel in der ARD kommentierende Duo ausgelöst zu haben! Wie ein Blick in die Sozialen Medien zeigt, fielen Tom Bartels und Expertin Almuth Schult einigen Zuschauerinnen und Zuschauern negativ auf ...