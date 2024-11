Erst Debüt-Tor, dann Rot: „Er wird daraus lernen“

Bei der 2:3-Niederlage bei Galatasaray in der Europa League stand Tottenhams Will Lankshear gleich mehrfach im Fokus. In der ersten Spielhälfte hatte der 19-Jährige seinen Debüt-Treffer für die Spurs erzielt, nach dem Seitenwechsel flog der Engländer mit Gelb-Rot vom Platz.