„Wann ist Anpfiff?“ Sturm-Fans in Feierlaune!

„Wann ist Anpfiff?“, scherzt ein Sturm-Fan. Ja, die Stimmung war bestens unter den „Blackies“ am Dienstag in der Dortmunder Innenstadt. Schon gegen Mittag wurde gefeiert, das große Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund (Anpfiff: 21 Uhr) will schließlich schon vorab genossen werden. Unsere Fan-Umfrage im Zentrum von Dortmund sehen Sie hier im Video (oben).