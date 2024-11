Herzinfarkt! Todesfall überschattet Bayern-Sieg

„Schönes Zeichen der Solidarität“

Auch Thomas Müller gab sich im Interview bedrückt. „Ich glaube, direkt vor dem Anpfiff haben wir gesehen, was möglich gewesen wäre stimmungsmäßig. Da war die ganze Gruppe in der Südkurve am Hüpfen. Aber klar, wenn dann so was passiert, dann ist es auch irgendwo ein schönes Zeichen der Solidarität, dass die Fans dann nicht ihre eigene Party vorne anstellen, sondern so ein bisschen Menschlichkeit zeigen“, zeigte sich der Routinier einfühlsam.