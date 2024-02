Keine Rede von „Ruhe vor dem Sturm“

Auch hinsichtlich des Sprintformats haben sich die „Zirkusdirektoren“ wieder etwas Neues einfallen lassen. So wird heuer bei den sechs Events (Schanghai, Miami, Spielberg, Austin, Interlagos, Doha) am Freitag nach dem freien Training die Sprint-Quali gefahren, am Samstagmorgen steigt das 100-km-Sprintrennen, gefolgt vom Qualifying für den Grand Prix am Sonntag. Damit sollen die Teams die Möglichkeit erhalten, etwaige Fehler in der Abstimmung am Freitag bis zum Rennen noch einmal zu korrigieren.