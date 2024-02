Enthüllt: So viel casht Lewis Hamilton bei Ferrari

Ferrari greift für beide Fahrer tief in die Tasche

Hamiltons neuer Teamkollege ab 2025 Charles Leclerc soll bei der Scuderia kolportierte 33 Mio. Euro jährlich verdienen. Sainz‘ Gehalt soll derzeit bei elf Mio. Euro liegen. Das Gehalt von Hamilton ist also ein großes Ausrufezeichen, die das gemeinsame Projekt noch einmal unterstreicht. Sieht so aus, als würde Ferrari zukünftig mit Abstand am meisten für Fahrergehälter ausgeben.