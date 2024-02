Weitere 200.000 Menschen in der Pflege nötig

Einberechnet in den Bedarf wurden Pensionierungen und die demografische Entwicklung. Mögliche Abwanderungen oder Kündigungen wurden hingegen nicht berücksichtigt, da es hierfür zu wenige Daten gibt. Die Studie der Gesundheit Österreich umfasst Personal in Krankenhäusern inklusive Reha-Einrichtungen und Personal in der stationären, teilstationären sowie mobilen Langzeitpflege. Sie zeigt, dass bis 2050 zusätzlich 196.500 Personen in der Pflege nötig sind. Nimmt man nur die Pflegepersonen im engeren Sinn in den Fokus (z.B. diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegepersonal), braucht es bis 2030 jährlich zwischen 5000 und 5900 mehr, um den Bedarf zu decken.