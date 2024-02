Kräftiges Gehaltsplus für Pflegekräfte in Kliniken

Ein Jahr nachdem im Burgenland das Ärztepaket in Kraft getreten ist und das Jahresbrutto von Fachärzten seit dem österreichweit am höchsten ist, legt man mit dem 22,5 Millionen Euro schweren Gesundheitsberufepaket nach. „Land und landesfinanzierten Spitalsbetreiber haben sich darauf geeinigt, dass auch die Entlohnung von Pflegekräften im Spitalsbereich – betroffen davon sind rund 1800 Mitarbeiter – auf das österreichweit beste Niveau angehoben wird“, kündigt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an und spricht beim Gehaltsplus auch von einem Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung.