Schädel eines Kindes stellt Ermittler vor Rätsel

Immer wieder Knochenfunde

Erst vor knapp zwei Wochen sind in unmittelbarer Nähe zum Seiteneingang der Karlskirche in Wien ebenfalls menschliche Überreste in Form von Knochen gefunden worden. Die Behörden werden nun prüfen, aus welcher Epoche die Skelette stammen, sie dürften ebenfalls mehrere hundert Jahre alt sein.