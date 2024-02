„Alles Gute zum Geburtstag, liebe Hanni!“

Schon als Teenager immer in der Führungsrolle

„Unsere Schulzeit in der HAK in Laa an der Thaya habe ich in bester Erinnerung“, erinnert sich Schulkollegin Brigitte Ribisch. „Unsere gesamte Klasse war eine verschworene Einheit. Hanni war bereits in der Schule unglaublich engagiert und hatte stets den Blick über den Tellerrand hinaus. Sie war auch für ihre Hemdsärmeligkeit bekannt, die sie sich wahrscheinlich bei der Ferienarbeit in der familiären Greißlerei aneignete.“