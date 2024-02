Sogar Polens Kirche ist Sponsor beim Linzer Gegner

„Sind nicht mehr in den Top-10!“

Doch nicht nur! Man war auch nachdenklich, zumal Günther Renner schon vorm ersten Viertelfinale gemeint hatte: „Alles, was jetzt noch kommt, ist eine Draufgabe.“ Was für einen Halbfinal-Stammgast nach Understatement klang. Doch der Linz-Boss erklärte: „Vor einigen Jahren waren wir in der Champions League noch einer der reichsten Klubs. Inzwischen haben uns viele überholt, sind wir nicht mehr in den Top-10“