365 Spiele in einem Jahr und das Gibraltar-Problem

Um einen Groundhopper - so nennen sich Menschen, die in ihrer Freizeit von einem Fußballplatz zum nächsten „hüpfen“, um möglichst viele Spiele an möglichst vielen verschiedenen Orten zu sehen - zu treffen, muss man natürlich zu einem Fußballmatch gehen. Dabei ist die Test-Begegnung zwischen dem Post SV und Gablitz für Markus Klauser quasi so etwas wie Schonkost. Ist der 43-Jährige doch ganz andere Destinationen gewohnt. „Am Freitag gehts nach Jordanien, das wird mein 60. Land, in dem ich zumindest ein Spiel gesehen habe“, feiert er am Wochenende also ein kleines Jubiläum.