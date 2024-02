Traurige Gewissheit um vermisste Frau in Tirol

Die Seniorin galt seit den Abendstunden des 21. November in der Tiroler Landeshauptstadt als vermisst. Jede Spur fehlte plötzlich von der 72-Jährigen. „Bisher durchgeführte Suchaktionen an möglichen Aufenthaltsorten in Innsbruck verliefen bisher ergebnislos“, hieß es damals. Ein Unglück schloss die Exekutive nicht aus.