Zukunft in Trümmern

Jedes dritte betroffene Kind in der Türkei ist immer noch obdachlos, berichtet „Save The Children“. Sie müssen in Containern und Zelten ausharren, umgeben vom Schutt, der wie ein Symbol dafür ist, dass der Wiederaufbau nur langsam vorangeht. In Antakya zum Beispiel, dem antiken Antiochia, gebe es nichts mehr, so ein Einwohner, keine intakten Häuser, keine Schulen. „Kein Leben mehr.“