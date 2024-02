Jennifer Lopez reißt sich im TV die Haare aus

Lopez hatte „die Performance im Griff“

Dass sie sich von ihrem plötzlichen „Haarausfall“ nicht aus dem Takt bringen ließ und weiter performte, als wäre nichts gewesen, faszinierte die Zuschauer und Zuschauerinnen auf „X“ besonders. „The Show must go on. JLo hatte die Performance im Griff“, heißt es dort etwa.