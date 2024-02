Brennerautobahn: 16 Verletzte bei Massencrash

Zwei Tote in der Lombardei

Zu einer weiteren Massenkarambolage kam es am Montag auf der A21 in Manerbio in der Provinz Brescia. Dabei starben zwei Personen und mehrere weitere wurden verletzt, teilten die Rettungsdienste mit. Mehrere Fahrzeuge waren beteiligt, darunter zwei beladene Autotransporter.