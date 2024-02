PAOK dank Schwab-Tor weiter Tabellenführer

Der in der 77. Minute eingewechselte Österreicher brachte PAOK am Sonntag in Athen gegen Atromitos in der 89. Minute in Führung, Giannis Konstantelias traf in der Nachspielzeit (93.) zum 2:0-Endstand. Thomas Murg war für Saloniki bis zur 60. Minute im Einsatz, bei den Gastgebern wurde Andreas Kuen in der 77. Minute eingewechselt.