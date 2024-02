Ostapenko triumphiert in Linz gegen Alexandrowa

Turnierdirektorin Sandra Reichel zog unterdessen am Sonntag eine positive Bilanz. „Das war die 33. Auflage - und das erste Turnier als zweithöchste WTA-Kategorie. Von dieser Woche bin ich überwältigt, alle unsere Erwartungen wurden übertroffen.“ Man habe das Turnier-Upgrade in allen Bereichen gespürt, so Reichel die von Weltklasse-Matches sprach und die die Siegerin lobte. „Trotz Australien-Jetlag hat Jelena hier sofort alles gegeben.“