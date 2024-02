Ein kleiner Piks, der Leben retten kann

Um die Stammzellenproduktion anzuregen musste sich die Studentin vor dem Krankenhaustermin vier Tage lang zweimal am Tag selbst eine Spritze geben. „Das habe ich gut vertragen, ich habe in der Zeit sogar zwei Prüfungen an der Uni geschrieben“, erzählt sie. Auch die Entnahme der Stammzellen funktionierte ohne Probleme. „Anfangs war ich danach ein bisschen müde. Aber ich trainiere wieder, habe schon ein Volleyballmatch gespielt. Ich hoffe einfach, dass ich dem Mann aus Deutschland mit meinen Zellen helfen konnte. “