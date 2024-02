Aujesky bejubelt in Alleghe ersten Podestplatz

Johannes Aujesky ist am Samstag erstmals in seiner Karriere im Ski-Cross-Weltcup auf dem Podest gelandet. Der 30-jährige Niederösterreicher kam beim zweiten Bewerb in Alleghe in Italien im Finale nach einem Zusammenstoß mit dem Vortageszweiten Alex Fiva zwar nicht ins Ziel. Die Jury wertete die Aktion aber als Regelverstoß von Fiva und reihte den ursprünglich drittplatzierten Schweizer zurück. Der Kanadier Howden Reece siegte vor dem Deutschen Florian Wilmsmann.