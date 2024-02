Training im Schnee: „Die Kälte lässt mich kalt!“

Arbeitet auch mit Menschen mit Beeinträchtigung

In der Lebenshilfe Ennstal etwa bringt Pichler seine Erfahrung in der Motorik-Förderung ein. „Auch hier geht es an die persönlichen Grenzen, um Erfolge zu erleben“, sagt er. Als jüngste Erfolgsgeschichte nennt er eine Schlaganfallpatientin, die im Rollstuhl zu ihm kam und nun am Laufband die ersten Schritte macht.