Mit Handy am Steuer, aber ohne „Schein“ unterwegs

Der 39-Jährige war am Freitag, kurz nach 9 Uhr, mit seinem Pkw auf der Völkermarkter Straße in St. Veit unterwegs, als ihn eine Polizeistreife aufhalten wollte, weil er auf seinem Smartphone herumdrückte. Doch anstatt anzuhalten, fuhr der gebürtige Deutsche, der in St. Veit lebt, einfach weiter und verursachte somit weitere Straftaten.