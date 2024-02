Jetzt darf All-Star Jantscher gegen Messi ran

„Dass ich mit 35 noch einmal gegen Messi spielen darf, ist schon eine coole Erfahrung“, lacht „JJ“, der den Hype in Hongkong rund um die erste internationale Tour von Inter Miami von Co-Besitzer David Beckham hautnah miterlebt. „Hier schwirrt die Zahl von zwölf Millionen Euro für dieses Match herum. Das Spiel war in 30 Minuten ausverkauft, da war der Preis von rund 300 Euro pro Ticket egal“, so der beste Bundesliga-Spieler 2021/22, der im August 23’ von Sturm zum FC Kitchee wechselte. Und schon nach vier Monaten ins All-Star-Team der Premiere League gewählt wurde. Und jetzt vor 40.000 Fans im Hongkong-Stadium gegen Messi, Jordi Alba, oder Suárez antreten darf.