Sturm Graz gegen Austria Wien - ab 20.30 Uhr LIVE

„Ist ein K.o.-Spiel“

Die Austria kämpft neben dem Einzug ins Cup-Halbfinale als Tabellenachter in der Liga noch um den Einzug in die Meistergruppe - für den finanziell angeschlagenen Verein wohl das wichtigere Ziel. Man hätte aber auch in Graz etwas zu verlieren, betonte Wimmer. „Es ist ein K.o.-Spiel.“ Das erste gegen Sturm seit 2018. Damals setzten sich die Wiener in der zweiten Cup-Runde zu Hause mit 2:0 durch.