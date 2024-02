Wieder Pyro-Skandal! Sturm-Chaoten stoppen Cup-Hit

Sturm legte mit einem Treffer in Minute neun einen Traumstart in die Frühjahrssaison hin, doch dann war auch schon wieder Schluss. Einige Fan-Chaoten zündeten vor lauter Freude so viel Pyro, dass die Sicht für Spieler, Schiedsrichter, TV-Kameras und damit auch für den VAR nicht mehr ausreichend war.