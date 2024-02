Arbeitslosigkeit im Ländle steigt sprunghaft an

Die Gruppe der Arbeitslosen ohne Ausbildungsabschluss ist um 614 Personen gewachsen. Gleichzeitig sind jene Stellenangebote, die keinen Ausbildungsabschluss verlangen, am stärksten zurückgegangen, so die nüchterne Analyse von Bereuter. Mit einem Qualifizierungsschwerpunkt soll diesem Trend entgegengewirkt werden, allein in Vorarlberg stehen dafür heuer rund 23 Millionen Euro zur Verfügung.