Formel 1: So ist die Ausstellung in der METAStadt

Heute in genau einem Monat, am 2. März, heulen die Motoren beim GP von Bahrain in Sachir wieder auf und eröffnen damit die von vielen Fans heiß ersehnte Formel-1-Saison 2024. Wer sich auf ein langes und hoffentlich spannendes Jahr mit Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. bereits bestmöglich vorbereiten möchte, ist ab heute in der METAStadt in Wien goldrichtig. Dort eröffnet die offiziell zertifizierte, prestigeträchtige Formel-1-Ausstellung nun ihre Pforten und lässt für Motorsport-Fans keine Wünsche offen und keine Fragen unbeantwortet. Zu den Highlights gehören etwa Verstappens originales Weltmeisterauto vom Fotofinish in Abu Dhabi 2021, der Sieger-Ferrari von Gerhard Berger beim GP von Italien in Monza 1988 oder Sebastian Vettels Red Bull-Wagen, mit dem er 2011 nicht weniger als elf Siege einfuhr.