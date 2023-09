Erdbeben in Nordafrika ließ Staumauer erzittern

Wir haben das fürchterliche Erdbeben in Marokko in unseren Sperren Ottenstein und Dobra rasch registriert. Denn unsere Messinstrumente sind so fein kalibriert, dass sie bei jeder derartigen Naturkatastrophe auch bei uns binnen kürzester Zeit ausschlagen“, schildern EVN-Experte Stefan Zach und der Ottensteiner Werksleiter Erich Binder. In beiden Staumauern zeichnen diese sensiblen Sonden jede größere Erschütterung – auch noch in 1000 Kilometern Entfernung – auf.