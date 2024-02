Mordalarm: Mann tot in Wohnung aufgefunden

Ein lauter Streit in der Nachbarwohnung machte am Donnerstagabend eine Klagenfurterin stutzig. Denn nach dem Streit zwischen mehreren Männern wurde es in der Wohnung plötzlich still. Deshalb alarmierte die Frau auch sofort die Polizei. Die Beamten fanden kurze Zeit später einen leblosen 30-Jährigen. „Der 30-Jährige wies mehrere Verletzungen auf, die auf ein Fremdverschulden hinweisen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.