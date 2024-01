Scharfe Handgranate vor israelischer Botschaft

Nach Angaben der Polizei der schwedischen Hauptstadt wurde der gefährliche Gegenstand am Zaun an der Rückseite des Gebäudes entdeckt. Das nationale Bombeneinsatzkommando habe festgestellt, dass das Objekt scharf gewesen sei. Es sei daraufhin vor Ort zerstört worden. Die Polizei sperrte die Gegend während des Vorfalls am Mittwoch weiträumig ab und leitete Ermittlungen ein.