Türkis-Grün schmettert vorgezogene Neuwahlen ab

SPÖ-Klubvize Jörg Leichtfried, dessen Fraktion heute auch einen eigenen Neuwahlantrag eingebracht hat, erkannte in der Arbeit der Regierung bloß „Tristesse“. Österreich sei in Westeuropa das Land mit der höchsten Teuerung. Dazu gebe es eine haarsträubende Zwei-Klassen-Medizin und es seien die Mieten beispiellos „hinaufgeschnalzt“ worden. Daher sei es an der Zeit für eine neue Regierung und einen „echten Reformkanzler“.