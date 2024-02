ÖSV-Dame holt mit Sieg-Doppelpack Selbstvertrauen

Am Donnerstag geht es in Radstadt weiter

Den zweiten Super-G gewann Egger 33 Hundertstel vor Anna Schilcher - die zuletzt in Cortina (It) ihr Weltcup-Debüt gefeiert hatte. „Der heutige Tag war für mich ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte die 23-jährige Head-Pilotin, die heute auch beim FIS-Super-G in Radstadt (S) starten wird. So wie auch die Tschaggunserin Emily Schöpf, die gestern kurzfristig auf ein Antreten verzichtet hatte.