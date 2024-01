Sturm läutet den Countdown für die Austria ein

Sturms Cup-Generalprobe, ein 0:0 gegen Rukh Lviv, lief in Catez top secret ab. Coach Christian Ilzer war bemüht, die Karten vor dem Cup-Viertelfinale gegen die Wiener Austria am Freitag nicht aufzudecken. Der in Frankreich gefragte Spielmacher Otar Kiteishvili ist im Grazer Europacup-Kader dabei.