Sensationell! Pallitsch verbessert Uralt-Rekord

Enorme Spurtstärke

Wie so oft setzte er auch in Ostrava mit Erfolg auf seine Spurtstärke und arbeitete sich in den beiden letzten Runden immer weiter nach vor. Der vierte Platz ist in diesem Meeting der „World Athletics Indoor Tour“ (Gold) für ihn einfach ein Traum, wirklich eine Sensation. „Das war heute das beste Rennen meiner Karriere“, so Pallitsch- An der Spitze lief Isaac Nader (POR) in 3:34,23 eine phantastische Weltjahresbestzeit. Mit seiner Zeit von Ostrava und in seiner tollen Frühform hat Pallitsch auch eine Chance, sich für die Hallen-WM in Glasgow (1. bis 3 März) zu qualifizieren.