ÖSV-Girl rast mit Nummer 30 zu WM-Gold

Was für eine unglaubliche Geschichte! Nachdem Österreichs Burschen in bei der Junioren-WM-Abfahrt in Hochsavoyen leer ausgegangen waren und Felix Endstrasser als bester ÖSV-Athlet, 1,02 Sekunden hinter Sieger Livio Hiltbrand (Sz) auf Rang sieben gefahren war, drohten auch die rot-weiß-roten Damen leer auszugehen.

Nachdem weder Mitfavoritin Viktoria Bürgler, die im Training zweimal auf Rang drei fahren konnte, noch die WM-Debütantinnen Leonie Zegg und Nicole Eibl in den Kampf um die Medaillen eingreifen konnten, lagen die gesamten Hoffnungen des ÖSV-Teams auf Victoria Olivier, die im Abschlusstraining Bestzeit erzielt hatte.