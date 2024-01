ÖSV-Girl nach Bestzeit mehr als nur ein Geheimtipp

„Habe auch nicht alle Karten aufgedeckt“

Stimmt! Die Auerin bestreitet heute ihre erst vierte Abfahrt. Und mit Sara Thaler - vergangene Woche zweimal Zweite hinter Emily Schöpf bei Europacup-Abfahrten in Orcieres Merlette (Fra) - Titelverteidigerin Stefanie Grob (Sz) und deren Landsfrau Malorie Blanc gehen Konkurrentinnen an den Start, die viel mehr Abfahrtskilometer in den Beinen haben. „Da weiß man nicht, ob sie im Training geblufft haben“, blieb Vici vorsichtig, gestand aber: „Auch bei meiner Fahrt war Luft nach oben. Alle Karten habe auch ich nicht aufgedeckt.“

Gedanken, mit denen sie sich gar nicht aufhalten will. „Entscheidend ist, dass ich mich hier von Anfang wohlgefühlt habe und es mir zutraue. Was im dann Rennen rauskommt, werden wir sehen“, so die U18-Abfahrtsweltmeisterin von 2022.