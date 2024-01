Skandal um Paulus Manker: Die Zwangsräumung droht!

Allein die Fülle an Skandalen und Skandälchen, die sich der kultige Regisseur Paulus Manker am Semmering bereits geleistet hat, würde schon für ein Theaterstück reichen – und doch dreht sich nach wie vor noch alles um „Alma“ & Co. Am 30. September des Vorjahres fand die letzte Aufführung unter der Regie von Manker im Südbahnhotel am niederösterreichischen Semmering statt. Den letzten Akt begleitete passenderweise die Vorstellung zu „Die letzten Tage der Menschheit“.