Einflussreicher Star | Ein Niedergang

Sie ist der ganze große Star unserer Zeit, vom Magazin „Time“ wurde sie vor wenigen Wochen zur „Person des Jahres“ erkoren: Taylor Swift, Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin - eine in der ganzen Welt verherrlichte (oje: muss man „verherrlichen“ auch gendern? „verfraulichte“?) Künstlerin, deren drei Konzerte im kommenden Sommer im Wiener Happel-Stadion längst ausverkauft sind, sucht auch über die Bühnen hinaus eine Bühne - und findet sie. Sie hat auch eine politische Meinung, die sie kaum verhehlt. Und die vor allem zählt. In einer vom Magazin „Newsweek“ in Auftrag gegebenen Studie gaben 18 Prozent der befragten Amerikaner an, dass sie „mit höherer Wahrscheinlichkeit“ oder „deutlich höherer Wahrscheinlichkeit“ ein Kreuz hinter dem von Swift bevorzugten Kandidaten bei der nächsten US-Präsidentenwahl machen würden. Weitere vier Prozent könnten sich zumindest leicht von Taylors Wahl beeinflussen lassen. Wobei bekannt ist, wohin Swift tendiert: Donald Trump hat sie bereits bei den Wahlen 2020 lauthals abgelehnt. Jetzt wartet man, ob sie sich offen auf die Seite des schwächelnden Titelverteidigers Joe Biden schlägt. Der könnte die Unterstützung dringend gebrauchen. Aktuell aber ist Taylor Swift gehandicapt: Auf X (vormals Twitter), wo sie 450 Millionen Follower hat, ist sie aktuell nicht auffindbar - weil dort jede Menge gefälschter Pornos mit Swift aufgetaucht waren, hat man sie kurzerhand gestrichen. Wer da Böses vermutet - liegt vielleicht nicht ganz falsch.