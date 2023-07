Top-Star Taylor Swift: Aller guten Dinge sind drei

Rund 15 Prozent der gesamten australischen Bevölkerung haben sich angeblich für Taylor-Swift-Konzertkarten am fünften Kontinent registriert, die laufende Tournee könnte laut groben Berechnungen rund 1,3 Milliarden Dollar einspielen, was umgerechnet bedeutet, dass der 33-jährige Superstar pro Abend mehr als 13 Millionen Dollar Umsatz macht. Nur ein paar der vielen Superlative zur „Eras“-Tour von Taylor Swift, die nun nicht nur am 9. und 10. August 2024, sondern auch am 8. August im Wiener Ernst-Happel-Stadion stattfindet.