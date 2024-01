Signa: KaDeWe-Gruppe mit Wiener Lamarr insolvent!

Die deutsche Handelsfirma KaDeWe Group mit den Nobel-Kaufhäusern KaDeWe in Berlin, Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg hat Insolvenz angemeldet. Der Betrieb der Häuser läuft aber weiter, so das Unternehmen laut deutschen Nachrichtenagenturen am Montag. In Wien steht vom geplanten Kaufhaus Lamarr bisher erst der Rohbau.