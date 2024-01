Getrickst, gelogen und manipuliert wurde in der Politik immer schon. Auch Fotos waren nie ein Garant für die Wahrheit. Da konnte stets mit Perspektiven, Retuschen, Photoshop & Co. an der Wirklichkeit geschraubt werden. Aber noch nie ging das so einfach wie mit KI, nie ließen sich Lügen so täuschend echt in „alternative Fakten“ verwandeln. Viele fürchten gar schon den „Tod der Realität“.