Klimaaktivistinnen müssen an Opferverband zahlen

Wie berichtet, hatten die beiden Frauen das Gemälde von Leonardo da Vinci am Sonntag mit Kürbissuppe bespritzt (siehe Video oben). Da das Werk mit Panzerglas geschützt ist, wurde es bei dem Vorfall nicht beschädigt. Die Klimaaktivistinnen, die argumentierten, für „das Recht auf gesunde und nachhaltige Lebensmittel zu kämpfen“, kamen in Polizeigewahrsam. Der Louvre kündigte eine Anzeige gegen die beiden an.



Hier sehen Sie ein Posting der Gruppe zu der Aktion auf X.