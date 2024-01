10 Zentimeter reichen schon, sagen Liftbetreiber

Die Sorgenfalten bei Oberösterreichs Skiliftbetreibern – vor allem in kleinen Wintersportgebieten – werden jetzt zu Monatsende immer tiefer. So heißt es bei den Liften in Kirchschlag bei Linz bereits: „Vorübergehend geschlossen“. Besitzer Andreas Pilsl: „Unsere Pisten sind noch ganz gut beisammen, das Problem sind die Lifte. In der Nacht hat es teilweise Plusgrade, und die Lifttrasse verläuft durch den Wald, da bringst du den Kunstschnee nicht hin. Uns fehlen zehn Zentimeter Schnee. Wir können derzeit nur warten.“