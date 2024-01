Die Sturm-Rakete fliegt jetzt nach Dänemark!

Sturm gibt den Wechsel von Mohammed Fuseini bekannt. Der 21-jährige Stürmer aus Ghana wird in den kommenden Monaten für Randers FC in der Superliga - der höchsten Spielklasse Dänemarks - auflaufen. Die Offensiv-Rakete absolvierte im Herbst drei Spiele für Sturm II sowie 128 Einsatzminuten für die Kampfmannschaft - dabei konnte er einen Treffer in der Bundesliga verzeichnen.