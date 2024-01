Rettenegger erneut Zweiter hinter Riiber

Grundstein auf der Schanze gelegt

Auch in Abwesenheit des erkrankten Weltcup-Zweiten Johannes Lamparter zeigten die Österreicher einen mannschaftlich starken Auftritt. Der Grundstein wurde erneut am Vormittag auf der Schanze gelegt. Gleich fünf ÖSV-Athleten nahmen da die ersten sieben Plätze ein. Mit Lukas Greiderer (6.), Thomas Rettenegger (7.), Martin Fritz (12.) und Franz-Josef Rehrl (14.) landeten letztlich fünf in den Top 14.