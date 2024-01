„Der erste Sieg wird von alleine passieren“

Viermal stand er im laufenden Winter bereits am Stockerl, gesamt liegt er hinter Superstar Jarl Magnus Riiber und Titelverteidiger Johannes Lamparter auf Rang drei. „Es ist cool, dass ich so oft ganz vorne mitlaufen kann“, grinst der Modell-Athlet. „Mit den Größten in diesem Sport mitzukämpfen, bedeutet mir viel.“ Der Pongauer wertet seine Galavorstellungen im Weltcup sogar höher ein als seine zwei (Team-)Bronzemedaillen von der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica.