Oberwarter Angst vor dem Siegendorf-Schicksal

Dass beim Aufsteiger den Status quo keiner auf die leichte Schulter nimmt, ist auch klar. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Siegendorf mit einem guten Kader - und Adaptierungen im Winter - am Ende der Spielzeit 2022/23 doch absteigen musste! „Wir wissen, wie schnell es gehen kann und was mit Siegendorf in der letzten Saison passiert ist. Wir müssen höllisch aufpassen und in jeder Partie ums Überleben kämpfen“, so Guger.